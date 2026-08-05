الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي يهبط إلى أدنى مستوى منذ فبراير 1983

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن مستوى الاحتياطي الحالي يقترب من أدنى مستوياته التاريخية، إذ كان آخر انخفاض دونه مسجلا في الأسبوع المنتهي في 18 فبراير1983، عندما بلغ المخزون 303.746 مليون برميل.
وكان الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي قد تراجع في الأسبوع المنتهي في 10 يوليو بمقدار 2.985 مليون برميل، ليصل إلى 316.504 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 1983.
ويذكر أن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عام 2009، عندما تجاوز 700 مليون برميل، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيًا نتيجة عمليات السحب المستخدمة للتعامل مع أزمات وتقلبات أسواق الطاقة.
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