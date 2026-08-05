الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي يهبط إلى أدنى مستوى منذ فبراير 1983

الوكيل الإخباري- تراجع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي بمقدار 2.841 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو، ليصل إلى 304.809 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 1983.



وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن مستوى الاحتياطي الحالي يقترب من أدنى مستوياته التاريخية، إذ كان آخر انخفاض دونه مسجلا في الأسبوع المنتهي في 18 فبراير1983، عندما بلغ المخزون 303.746 مليون برميل.

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وكان الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي قد تراجع في الأسبوع المنتهي في 10 يوليو بمقدار 2.985 مليون برميل، ليصل إلى 316.504 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 1983.