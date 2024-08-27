الاسترليني يتجاوز حاجز الـ1.32 دولار

ووفق تقارير اقتصادية بريطانية، جرى تداول الاسترليني أمام الدولار عند مستوى 1.3220 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.22 بالمئة، كما ارتفع الاسترليني أيضا مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) بنسبة 0.26 بالمئة ليصل عند 1.1844 يورو.
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