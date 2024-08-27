الثلاثاء 2024-08-27 04:25 م
 

 

الاسترليني يتجاوز حاجز الـ1.32 دولار

الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني
الثلاثاء، 27-08-2024 03:53 م

الوكيل الإخباري-    ارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار، اليوم الثلاثاء متجاوزا حاجز الـ1.32 دولار.

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ووفق تقارير اقتصادية بريطانية، جرى تداول الاسترليني أمام الدولار عند مستوى 1.3220 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.22 بالمئة، كما ارتفع الاسترليني أيضا مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) بنسبة 0.26 بالمئة ليصل عند 1.1844 يورو.

 
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