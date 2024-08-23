الاسترليني يتجاوز حاجز 1.31 دولار

الوكيل الإخباري- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الجمعة، أمام الدولار متجاوزا حاجز الـ 31ر1 دولار.

ووفقا لتقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الاسترليني اليوم الجمعة أمام الدولار عند مستوى 31339ر1 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 بالمئة.

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