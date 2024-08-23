الاسترليني يتجاوز حاجز 1.31 دولار

ووفقا لتقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الاسترليني اليوم الجمعة أمام الدولار عند مستوى 31339ر1 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 بالمئة.
كما ارتفع الاسترليني أيضا مقابل اليورو بنسبة 26ر0 بالمئة ليصل عند 1808ر1 يورو.
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