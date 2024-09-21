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الاسترليني يتجاوز حاجز 1.33 دولار

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-09-2024 03:56 م

الوكيل الإخباري-    شهد الجنيه الاسترليني، اليوم السبت، ارتفاعا أمام الدولار الأميركي، حيث تجاوز حاجز 1.33 دولار.

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ووفقا لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية، تم تداول الاسترليني أمام الدولار عند مستوى 1.3316 دولار.


كما سجل ارتفاعا مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، ليصل إلى 1.1918 يورو.

 
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