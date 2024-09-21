الاسترليني يتجاوز حاجز 1.33 دولار

ووفقا لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية، تم تداول الاسترليني أمام الدولار عند مستوى 1.3316 دولار.
كما سجل ارتفاعا مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، ليصل إلى 1.1918 يورو.
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