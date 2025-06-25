الاسترليني يتجاوز حاجز 1.36 الدولار

وبحسب التقارير المالية البريطانية، صعد الاسترليني بنسبة 0.17 بالمئة أمام الدولار ليجري تداوله عند مستوى 1.3635 دولار.
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