الخميس 2025-10-30 09:33 م
 

الاسترليني يتراجع أمام الدولار الأميركي ويرتفع مقابل اليورو

الخميس، 30-10-2025 07:24 م

الوكيل الإخباري- تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الخميس، مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.37 بالمئة ليصل إلى 1.31587 دولار، وفقاً لما أوردته التقارير المالية البريطانية.

وفي المقابل، صعد الإسترليني أمام اليورو مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.04 بالمئة ليبلغ 1.13728 يورو .


بترا

 
 
