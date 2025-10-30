الاسترليني يتراجع أمام الدولار الأميركي ويرتفع مقابل اليورو

الوكيل الإخباري- تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الخميس، مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.37 بالمئة ليصل إلى 1.31587 دولار، وفقاً لما أوردته التقارير المالية البريطانية.

وفي المقابل، صعد الإسترليني أمام اليورو مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.04 بالمئة ليبلغ 1.13728 يورو .