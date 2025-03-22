الاسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

وسجّل الاسترليني تراجعا بنسبة 0.10 بالمئة، ليصل إلى 1.2917 دولار، كما انخفض أمام اليورو بنسبة 0.18 بالمئة ليبلغ 1.1918 يورو.
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