الاسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو

الوكيل الإخباري- سجّل الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء تراجعاً بنسبة 0.21 بالمئة مقابل الدولار الأميركي، ليتم تداوله عند 1.2898 دولار، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.

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