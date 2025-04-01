الثلاثاء 2025-04-01 05:14 م
 

الاسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-04-2025 04:59 م

الوكيل الإخباري-    سجّل الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء تراجعاً بنسبة 0.21 بالمئة مقابل الدولار الأميركي، ليتم تداوله عند 1.2898 دولار، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.

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في المقابل، ارتفع الإسترليني بنسبة 0.05 بالمئة أمام اليورو، ليصل إلى 1.1948 يورو.

 
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