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الاسترليني يتراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 14-07-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-   تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع أمام الدولار الأميركي، بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية.

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وسجّل الاسترليني 3467ر1 دولار، بانخفاض قدره 0.37 بالمئة، كما انخفض أمام العملة الأوروبية الموحدة "يورو" بنسبة 0.32 بالمئة ليصل إلى 1.1533 يورو.


ووفقاً للصحيفة، يأتي هذا التراجع بعد تصريحات محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي، التي ألمح فيها إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مجددا إذا استمر تباطؤ سوق العمل في المملكة المتحدة.

 
 
gnews

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