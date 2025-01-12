الاسترليني يتراجع ويقترب من الانخفاض تحت حاجز 1.22 دولار

الوكيل الإخباري- انخفض الجنيه الاسترليني اليوم الأحد، مقابل الدولار الأميركي مقتربا من الانخفاض تحت حاجز ال 1.22 دولار، وفق التقارير المالية البريطانية.

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