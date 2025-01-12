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الاسترليني يتراجع ويقترب من الانخفاض تحت حاجز 1.22 دولار

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 12-01-2025 10:11 م

الوكيل الإخباري-    انخفض الجنيه الاسترليني اليوم الأحد، مقابل الدولار الأميركي مقتربا من الانخفاض تحت حاجز ال 1.22 دولار، وفق التقارير المالية البريطانية.

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وجرى تداول الاسترليني اليوم عند 1.2208 بنسبة تراجع بلغت 0.12 بالمئة. كما تراجع أيضاً بنسبة 0.55 بالمئة أمام اليورو ليبلغ سعره 1.1853 يورو.

 
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