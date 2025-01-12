الاسترليني يتراجع ويقترب من الانخفاض تحت حاجز 1.22 دولار

وجرى تداول الاسترليني اليوم عند 1.2208 بنسبة تراجع بلغت 0.12 بالمئة. كما تراجع أيضاً بنسبة 0.55 بالمئة أمام اليورو ليبلغ سعره 1.1853 يورو.
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