الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الاسترليني اليوم السبت، ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 0.49 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.2479 دولار.

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