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الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 25-01-2025 07:06 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الاسترليني اليوم السبت، ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 0.49 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.2479 دولار.

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وفي السياق ذاته، حقق الاسترليني مكاسب أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو)، إذ صعد بنسبة 0.35 بالمائة مقابل اليورو ليبلغ سعر 1.1889 يورو، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.

 
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