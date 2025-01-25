الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

وفي السياق ذاته، حقق الاسترليني مكاسب أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو)، إذ صعد بنسبة 0.35 بالمائة مقابل اليورو ليبلغ سعر 1.1889 يورو، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.
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