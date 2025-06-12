الاسترليني يرتفع فوق حاجز 1.36 دولار

ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند مستوى 1.3611 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 0.71 بالمئة، فيما تراجع بنسبة 0.58 بالمئة مقابل اليورو مسجلاً 1.1721 يورو.
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