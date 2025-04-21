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الاسترليني يقترب من حاجز 1.34 دولار

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 21-04-2025 07:13 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 0.75 بالمئة أمام الدولار الأميركي.

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وبحسب التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 1.3385دولار، في حين تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو" بنسبة 0.30 بالمئة مسجلا 1.1649يورو.

 
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