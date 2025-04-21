الاسترليني يقترب من حاجز 1.34 دولار

وبحسب التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 1.3385دولار، في حين تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو" بنسبة 0.30 بالمئة مسجلا 1.1649يورو.
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