الاسترليني ينخفض دون حاجز 1.22 دولار

وبحسب تقارير مالية بريطانية، جرى تداول الاسترليني مقابل الدولار عند 1.2164 دولار بنسبة تراجع بلغت 0.43 بالمئة عن الجلسة السابقة، فيما ارتفع بنسبة ضئيلة بلغت 0.21 بالمئة أمام اليورو ليبلغ سعرة 1.1911 يورو.
-
أخبار متعلقة
-
برميل "برنت" عند أعلى مستوى في 4 أشهر
-
بسبب الديون المتراكمة.. دولة إفريقية تلغي 7 وزارات
-
الاسترليني يتراجع ويقترب من الانخفاض تحت حاجز 1.22 دولار
-
الذهب عالميا يحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2% خلال أسبوع
-
عاجل اقتصاد دولة آسيوية سيتجاوز 10 تريليونات دولار
-
7 اتجاهات مالية جديدة ترسم ملامح بناء الثروة في 2025
-
انخفاض الاسترليني أمام الدولار
-
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثماني شركات صينية