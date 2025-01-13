الإثنين 2025-01-13 09:05 م
 

الاسترليني ينخفض دون حاجز 1.22 دولار

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 13-01-2025 08:40 م
الوكيل الإخباري-   انخفض الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين، مقابل الدولار الأميركي إلى دون حاجز 1.22 دولار.اضافة اعلان

وبحسب تقارير مالية بريطانية، جرى تداول الاسترليني مقابل الدولار عند 1.2164 دولار بنسبة تراجع بلغت 0.43 بالمئة عن الجلسة السابقة، فيما ارتفع بنسبة ضئيلة بلغت 0.21 بالمئة أمام اليورو ليبلغ سعرة 1.1911 يورو.
 
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