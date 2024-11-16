الاسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو

وبحسب تقارير صادرة عن مراكز مالية بريطانية، تراجع الاسترليني بنسبة 0.02 بالمائة، مقابل الدولار الأميركي ليبلغ 1.2619 دولار، كما انخفض أمام اليورو بنسبة 0.03 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.1968 يورو.
-
أخبار متعلقة
-
غاز روسيا يتدفق لأوروبا عبر أوكرانيا رغم وقف التوريد للنمسا
-
الدين العام الأمريكي يواصل نموه ويبلغ مستوى تاريخيا جديدا
-
النفط يهبط 4% في أسبوع بسبب مخاوف بشأن اقتصاد الصين والفائدة
-
"غازبروم" توقف إمدادات الغاز للنمسا بعد حكم قضائي لصالحها
-
شي جين بينغ يدعو اليابان إلى العمل المشترك للدفاع عن التجارة الحرة في العالم
-
الدولار يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر
-
بنك إنجلترا: يجب إعادة بناء علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي
-
تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو