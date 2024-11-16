السبت 2024-11-16 05:15 م
 

الاسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو

الجنية الاسترليني
الجنيه الاسترليني
السبت، 16-11-2024 04:06 م

الوكيل الإخباري-    شهد الجنيه الاسترليني، اليوم السبت، انخفاضاً جديداً أمام الدولار الأمريكي واليورو.

اضافة اعلان


وبحسب تقارير صادرة عن مراكز مالية بريطانية، تراجع الاسترليني بنسبة 0.02 بالمائة، مقابل الدولار الأميركي ليبلغ 1.2619 دولار، كما انخفض أمام اليورو بنسبة 0.03 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.1968 يورو.

 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب

عربي ودولي نيويورك تايمز: ترامب سيواجه واقعا مختلفا في الشرق الأوسط

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

علم لبنان

عربي ودولي 5 شهداء في غارة إسرائيلية على حي الجزائر بلبنان

مستشفى

أخبار محلية البدور : مطلوب تدخل حكومي سريع لحل "كسر العظم " بين النقابة وشركات التأمين

تعبيرية

أخبار محلية الأمير رعد بن زيد يرعى حفل توزيع الشهادات التقديرية على ذوي المتبرعين بالقرنيات

الجنية الاسترليني

أسواق ومال الاسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو

قصف عنيف على غزة

فلسطين 7 شهداء في قصف الاحتلال رفح وخان يونس وحي الصبرة بغزة

علم لبنان

عربي ودولي لبنان: سنكون آخر دولة توقع سلاماً مع إسرائيل



 

الأكثر مشاهدة