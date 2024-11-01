الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأدنى وتيرة منذ نهاية 2020

وقالت وزارة العمل الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، إن عدد الوظائف في الاقتصاد الأمريكي ارتفع بمقدار 12 ألف وظيفة الشهر الماضي، حيث تأثرت سوق العمل الأمريكية بإعصاري "هيلين" و"ميلتون" إضافة إلى إضراب موظفي شركة "بوينغ" وعمال الفنادق في كاليفورنيا وهاواي.
وعن القطاعات الأكثر إضافة للوظائف في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، أشارت البيانات إلى قطاع الرعاية الصحية 52 ألفا، والقطاع الحكومي 40 ألفا.
وتأتي نتائج شهر أكتوبر الماضي، بعد أن كان الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 223 ألفا في سبتمبر الماضي، وهي قراءة تم تعديلها بالخفض من 254 ألفا.
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