الجمعة 2024-11-01 06:40 م
 

الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأدنى وتيرة منذ نهاية 2020

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 01-11-2024 06:03 م

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 12 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر الماضي، وهي أدنى زيادة منذ ديسمبر 2020.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، إن عدد الوظائف في الاقتصاد الأمريكي ارتفع بمقدار 12 ألف وظيفة الشهر الماضي، حيث تأثرت سوق العمل الأمريكية بإعصاري "هيلين" و"ميلتون" إضافة إلى إضراب موظفي شركة "بوينغ" وعمال الفنادق في كاليفورنيا وهاواي.

اضافة اعلان


وعن القطاعات الأكثر إضافة للوظائف في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، أشارت البيانات إلى قطاع الرعاية الصحية 52 ألفا، والقطاع الحكومي 40 ألفا.


وتأتي نتائج شهر أكتوبر الماضي، بعد أن كان الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 223 ألفا في سبتمبر الماضي، وهي قراءة تم تعديلها بالخفض من 254 ألفا.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي أوربان يريد لقاء ترامب لحل الصراع الأوكراني

مبنى الكونغرس

عربي ودولي قناة تتحدث عن مشاكل خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أرشيفية

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني: تفكيك 4 خلايا إرهابية جنوب البلاد

جانب من الانهيارات

عربي ودولي صربيا.. مصرع 3 أشخاص في حادث انهيار محطة للقطارات

تعبيرية

أسواق ومال الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأدنى وتيرة منذ نهاية 2020

نبيه بري

عربي ودولي بري: إسرائيل أهدرت اكثر من فرصة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701

بلدية جرش

أخبار محلية بلدية جرش الكبرى تزيل بلاط الوسط التجاري

صورة الشاب المفقود كما وردت من ذويه

أخبار محلية بعد نشر "الوكيل".. الأمن يعثر على شخص من جنسية عربية في عمّان



 

الأكثر مشاهدة