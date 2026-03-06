الاقتصاد الأميركي يخسر 92 ألف وظيفة في شباط

الوكيل الإخباري- فقد الاقتصاد الأميركي وظائف خلال شهر شباط، في ظل ظروف جوية شتوية قاسية وإضراب في أحد أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، اليوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية تراجعت بمقدار 92 ألف وظيفة خلال الشهر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى زيادة بنحو 50 ألف وظيفة، ومقابل إضافة 126 ألف وظيفة في كانون الثاني بعد تعديل القراءة بالخفض، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



ويعد شباط المرة الثالثة خلال الأشهر الخمسة الماضية التي تنخفض فيها الوظائف.



وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة مع تراجع التوظيف في عدة قطاعات رئيسية.



وسجل قطاع الرعاية الصحية، الذي يعد المحرك الرئيسي لنمو الوظائف، خسارة قدرها 28 ألف وظيفة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إضراب في شركة Kaiser Permanente أدى إلى توقف أكثر من 30 ألف عامل عن العمل في ولايتي هاواي وكاليفورنيا. ورغم انتهاء الإضراب لاحقاً، فإنه وقع خلال أسبوع مسح البيانات، ما أثر سلباً على إجمالي الوظائف.



كما خسر قطاع خدمات المعلومات، المتأثر بتخفيضات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، نحو 11 ألف وظيفة، في إطار اتجاه مستمر منذ 12 شهراً يفقد فيه القطاع ما متوسطه 5 آلاف وظيفة شهرياً.



كذلك تراجع قطاع التصنيع بمقدار 12 ألف وظيفة رغم الرسوم الجمركية الهادفة إلى إعادة الوظائف من الخارج.



وانخفض التوظيف في الحكومة الفيدرالية أيضاً بنحو 10 آلاف وظيفة خلال الشهر.