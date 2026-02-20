الاقتصاد الأميركي يسجل نمواً متواضعاً في الربع الأخير من 2025

الوكيل الإخباري- سجل الاقتصاد الأميركي نمواً متواضعاً في الربع الأخير من 2025، وبأقل من توقعات المحللين.

اضافة اعلان



ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة عن وزارة التجارة الأميركية، نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 1.4 بالمئة في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الأول، مقابل توقعات عند 2.5 بالمئة، ومقارنة بنمو بنحو 4.4 بالمئة في الربع السابق له.



أما عن إجمالي 2025، نما الاقتصاد الأميركي بنحو 2.2 بالمئة متراجعاً من نمو بنسبة 2.8 بالمئة في 2024، وفق ما نقلت شبكة (سي إن بي سي) .



وارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي، التي تعد مؤشراً على إنفاق المستهلكين، بنسبة 2.4 بالمئة خلال الربع الأخير من 2025، مقارنة بزيادة بلغت 3.5 بالمئة في الفترة السابقة.



وتراجعت الصادرات بنسبة 0.9 بالمئة بعد أن كانت قد قفزت بنسبة 9.6 بالمئة في الربع الثالث.