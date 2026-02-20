الجمعة 2026-02-20 08:25 م

الاقتصاد الأميركي يسجل نمواً متواضعاً في الربع الأخير من 2025

ب
أرشيفية
 
الجمعة، 20-02-2026 08:14 م

الوكيل الإخباري- سجل الاقتصاد الأميركي نمواً متواضعاً في الربع الأخير من 2025، وبأقل من توقعات المحللين.

اضافة اعلان


ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة عن وزارة التجارة الأميركية، نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 1.4 بالمئة في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الأول، مقابل توقعات عند 2.5 بالمئة، ومقارنة بنمو بنحو 4.4 بالمئة في الربع السابق له.


أما عن إجمالي 2025، نما الاقتصاد الأميركي بنحو 2.2 بالمئة متراجعاً من نمو بنسبة 2.8 بالمئة في 2024، وفق ما نقلت شبكة (سي إن بي سي) .


وارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي، التي تعد مؤشراً على إنفاق المستهلكين، بنسبة 2.4 بالمئة خلال الربع الأخير من 2025، مقارنة بزيادة بلغت 3.5 بالمئة في الفترة السابقة.


وتراجعت الصادرات بنسبة 0.9 بالمئة بعد أن كانت قد قفزت بنسبة 9.6 بالمئة في الربع الثالث.


بترا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية الاستهلاكية المدنية تعلن وصول الزيت التونسي وبدء بيعه اعتبارا من السبت

ب

أسواق ومال الاقتصاد الأميركي يسجل نمواً متواضعاً في الربع الأخير من 2025

ؤ

أسواق ومال ترامب ينتقد قرار المحكمة الأمريكية العليا حول عدم قانونية تعريفاته الجمركية

ل

أسواق ومال ضربة قوية لترامب: المحكمة العليا الأمريكية تقضي بأن الرسوم الجمركية غير قانونية

ب

عربي ودولي شهيد وإصابات بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ت

أخبار محلية لجنة زكاة سهل حوران توزّع 8200 دينار على الأسر المستفيدة

ل

أخبار محلية وقف ثريد: 1300 وجبة يوميا لضيوف الوقف في رمضان

ل

أخبار محلية خطة شاملة لأوقاف مادبا لشهر رمضان المبارك



 




الأكثر مشاهدة