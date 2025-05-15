الاقتصاد البريطاني يتجاوز التوقعات ويحقق نموا بنسبة 0.7%

ونقلت صحيفة الغارديان ،اليوم الخميس، عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أن هذا النمو هو الأقوى منذ عام، مدفوعا بانتعاش قطاع الخدمات، ما يمنح دفعة سياسية لوزيرة المالية راشيل ريفز في مواجهة انتقادات لسياساتها الضريبية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ورغم هذا الأداء القوي، حذر خبراء اقتصاديون من أن النمو قد يتباطأ في الشهور المقبلة بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية، والتي شملت فرض رسوم جديدة على الواردات مثل السيارات والألمنيوم والفولاذ.
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