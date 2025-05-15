الخميس 2025-05-15 04:04 م
 

الاقتصاد البريطاني يتجاوز التوقعات ويحقق نموا بنسبة 0.7%

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أرشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري- حقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.7% في الربع الأول من عام 2025، متجاوزا توقعات المحللين الذين قدروا النمو بـ0.6% فقط، وذلك رغم المخاوف من تأثير الزيادات الضريبية المرتقبة والرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

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ونقلت صحيفة الغارديان ،اليوم الخميس، عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أن هذا النمو هو الأقوى منذ عام، مدفوعا بانتعاش قطاع الخدمات، ما يمنح دفعة سياسية لوزيرة المالية راشيل ريفز في مواجهة انتقادات لسياساتها الضريبية.


وأشارت الصحيفة إلى أنه ورغم هذا الأداء القوي، حذر خبراء اقتصاديون من أن النمو قد يتباطأ في الشهور المقبلة بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية، والتي شملت فرض رسوم جديدة على الواردات مثل السيارات والألمنيوم والفولاذ.

 

بترا

 
gnews

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