الاقتصاد البريطاني يسجل نمواً مفاجئاً بنسبة 0.3%

الخميس، 14-05-2026 12:58 م

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً غير متوقع خلال أول شهر كامل من اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS) أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة في آذار 2026، مقارنة بنمو معدل بلغ 0.4 بالمئة في شباط، بعد استقرار الاقتصاد في كانون الثاني.


وجاءت القراءة أفضل بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2 بالمئة، رغم ارتفاع أسعار الوقود والتوترات الجيوسياسية.


وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، مقارنة بـ 0.1 بالمئة فقط في الربع الأخير من العام الماضي، كما سجل نمواً سنوياً بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

 
 


