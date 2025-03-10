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الاقتصاد السعودي يفوق التوقعات.. أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 10-03-2025 01:33 م

الوكيل الإخباري- كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق نموا بنسبة 4.5% بالربع الرابع 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

ويعد معدل النمو هذا أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين. وأضافت أن العام 2024 شهد نموا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام 2023.

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ويأتي النمو في العام الماضي 2024 بعد أن سجل الاقتصاد السعودي في العام 2023 انكماشا بنسبة 0.8%، وجاء النمو في ظل استمرار نمو القطاع غير النفطي وتلاشي أثر خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من 2024.


ونمت الأنشطة غير النفطية العام الماضي بنسبة 4.3% وهو رابع نمو سنوي على التوالي، كما انكمش القطاع النفطي في 2024 بوتيرة أقل من 2023، مسجلا 4.5% مع تلاشي أثر خفض الإنتاج.


ونمت الأنشطة الحكومية للعام الرابع على التوالي أيضا، بنسبة 2.6%، ما كان مساهما إضافيا في النمو.


ونمو الاقتصاد السعودي في 2024، جاء أفضل من توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 0.8%، لكن أقل من توقعات صندوق النقد الدولي عند 1.5%.

 

RT

 
 
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