الاقتصاد السعودي يفوق التوقعات.. أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين

ويعد معدل النمو هذا أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين. وأضافت أن العام 2024 شهد نموا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام 2023.
ويأتي النمو في العام الماضي 2024 بعد أن سجل الاقتصاد السعودي في العام 2023 انكماشا بنسبة 0.8%، وجاء النمو في ظل استمرار نمو القطاع غير النفطي وتلاشي أثر خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من 2024.
ونمت الأنشطة غير النفطية العام الماضي بنسبة 4.3% وهو رابع نمو سنوي على التوالي، كما انكمش القطاع النفطي في 2024 بوتيرة أقل من 2023، مسجلا 4.5% مع تلاشي أثر خفض الإنتاج.
ونمت الأنشطة الحكومية للعام الرابع على التوالي أيضا، بنسبة 2.6%، ما كان مساهما إضافيا في النمو.
ونمو الاقتصاد السعودي في 2024، جاء أفضل من توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 0.8%، لكن أقل من توقعات صندوق النقد الدولي عند 1.5%.
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