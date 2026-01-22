الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 1% خلال 2025

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد ، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، لعام 2025 تطابق مع توقعات بنك كوريا المركزي السابقة، على الرغم من تباطؤ معدل النمو من توسع بنسبة 2% في العام السابق له، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك.
وذكرت الوكالة أن هذا أبطأ نمو منذ عام 2020 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7% وسط جائحة كوفيد-19، وانخفض إلى دون معدل النمو المحتمل للبلاد البالغ حوالي 1.8%.
وخلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر2025، انكمش الاقتصاد الكوري بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% مقارنة مع الربع الذي سبقه، مسجلا بذلك أول انكماش خلال 6 أشهر، وأضعف أداء ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2022 ، فيما توقع البنك المركزي في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع.
وعلى أساس سنوي، توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال الربع الرابع بانخفاض عن نمو بنسبة 1.8% خلال الربع الذي سبقه.
كما انكمش الاقتصاد في وقت سابق بشكل غير متوقع بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الربع الذي سبقه.
لكن الاقتصاد انتعش خلال الربعين الثاني والثالث بنمو نسبته 0.7% و1.3% على التوالي، بفضل إجراءات التحفيز الحكومية والصادرات القوية وخاصة في قطاع أشباه الموصلات المزدهر.
