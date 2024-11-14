البتكوين تواصل صعودها الصاروخي متجاوزة الـ 93 ألف دولار

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن العملة المشفرة الأشهر والأكبر من حيث القيمة السوقية عالميًا ارتفعت بأكثر من 35% في أعقاب انتخاب ترامب يوم 5 أكتوبر، لتصل "بتكوين" إلى 39,462 دولارًا للوحدة، قبل أن تفقد جزءًا من مكاسبها بعد ذلك، وهو ما يجعل تحقيق التوقعات الخيالية بوصول السعر إلى 100 ألف دولار قريب المنال.
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