البتكوين تواصل صعودها الصاروخي متجاوزة الـ 93 ألف دولار

الوكيل الإخباري- واصلت العملة المشفرة "بتكوين" ارتفاعها بعد توقفها في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ليصل سعرها إلى أكثر من 93 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة على الإطلاق، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون بقايا تأثير حديث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب القوي عن دعم العملات الرقمية على السوق.

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وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن العملة المشفرة الأشهر والأكبر من حيث القيمة السوقية عالميًا ارتفعت بأكثر من 35% في أعقاب انتخاب ترامب يوم 5 أكتوبر، لتصل "بتكوين" إلى 39,462 دولارًا للوحدة، قبل أن تفقد جزءًا من مكاسبها بعد ذلك، وهو ما يجعل تحقيق التوقعات الخيالية بوصول السعر إلى 100 ألف دولار قريب المنال.