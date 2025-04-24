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البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم سوريا

ل
أرشيفية
 
الخميس، 24-04-2025 07:25 ص

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان دايون استعداد البنك لدعم الشعب السوري في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية.

وقال دايون في منشور: "عقدنا اجتماعات هادفة خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية في أول مشاركة لهما منذ أكثر من عقد من الزمن".

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وأوضح المسؤول أنه تمت مناقشة المجالات ذات الأولوية للتعافي والإصلاح في سوريا.


وكان وزير المالية السوري محمد يسر برنية أوضح في تصريح قبل أيام بأن الهدف من ‏المشاركة في الاجتماعات التي تعقدها سوريا مع صندوق النقد والبنك ‏الدوليين، هو "إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح قنوات ‏للدعم الفني، وبناء القدرات".‏

 

RT

 
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