البنك الدولي يعزز تمويلاته المخصصة لتخفيف آثار التغير المناخي

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الوكيل الإخباري- قال البنك الدولي الخميس إنه قدم تمويلاً بقيمة 42.6 مليار دولار لتخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه، بزيادة 10% عن العام السابق، بحسب "واشنطن تايمز". اضافة اعلان





ويسعى البنك الدولي إلى تعزيز التزامه بتمويل قضايا المناخ في عهد رئيسه الجديد أجاي بانغا، الذي تولى منصبه العام الماضي متعهدًا بإصلاح المؤسسة التي تأسست قبل 80 عامًا وتتخذ من واشنطن مقرًا لها.



ويشمل هذا الرقم الإقراض، إلى جانب أدوات مالية أخرى، مثل المنح والضمانات.



وقال البنك الدولي إن هذا التمويل ساهم في "دعم جهود القضاء على الفقر" و"الاستثمار في الطاقة النظيفة"، و"جعل مجتمعات أكثر مرونة" و"اقتصادات أقوى"، مضيفًا "هناك المزيد الذي يتعين القيام به" لتحقيق هذه الأهداف.



