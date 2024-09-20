الجمعة 2024-09-20 01:06 م
 
 

البنك الدولي يعزز تمويلاته المخصصة لتخفيف آثار التغير المناخي

البنك الدولي
البنك الدولي
الجمعة، 20-09-2024 10:53 ص
الوكيل الإخباري-   قال البنك الدولي الخميس إنه قدم تمويلاً بقيمة 42.6 مليار دولار لتخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه، بزيادة 10% عن العام السابق، بحسب "واشنطن تايمز".اضافة اعلان


ويسعى البنك الدولي إلى تعزيز التزامه بتمويل قضايا المناخ في عهد رئيسه الجديد أجاي بانغا، الذي تولى منصبه العام الماضي متعهدًا بإصلاح المؤسسة التي تأسست قبل 80 عامًا وتتخذ من واشنطن مقرًا لها.

ويشمل هذا الرقم الإقراض، إلى جانب أدوات مالية أخرى، مثل المنح والضمانات.

وقال البنك الدولي إن هذا التمويل ساهم في "دعم جهود القضاء على الفقر" و"الاستثمار في الطاقة النظيفة"، و"جعل مجتمعات أكثر مرونة" و"اقتصادات أقوى"، مضيفًا "هناك المزيد الذي يتعين القيام به" لتحقيق هذه الأهداف.
 
gnews

أحدث الأخبار

لقطة من التفاف الأفعى على المرأة التايلاندية

أخبار محلية حادث مرعب.. ثعبان ضخم "يخنق امرأة" لمدة ساعتين

مواد مخدرة

أخبار محلية الجيش : احباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يتواصل هاتفيَّاً مع أعضاء مجلس النوَّاب

تعبيرية

أخبار محلية وفاة طالب بالصف الثالث في الكرك

تعبيرية

عربي ودولي إطلاق صواريخ على المطلة وإسرائيل تشن 52 غارة ليلية على لبنان

البنك الدولي

أسواق ومال البنك الدولي يعزز تمويلاته المخصصة لتخفيف آثار التغير المناخي

تعبيرية

عربي ودولي استشهاد شخص بقصف إسرائيلي على طريق مطار دمشق

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر تقدم أسبوعي منذ نيسان



 

الأكثر مشاهدة