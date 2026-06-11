البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات

الوكيل الإخباري- رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 أعوام، إذ زاد سعر فائدة تسهيلات الإيداع من 2 بالمئة إلى 2.25 بالمئة عقب اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس.

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وكان آخر رفع لسعر تسهيلات الإيداع في أيلول 2023، حين بلغ ذروته عند أربعة بالمئة بعد دورة تشديد هدفت إلى احتواء أزمة التضخم التي أعقبت الجائحة، وفقًا لشبكة يورونيوز الأوروبية.



كما رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.4 بالمئة، وسعر فائدة تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.65 بالمئة.



ويمثل رفع أسعار الفائدة الرئيسية انعكاسًا واضحًا لمسار التيسير النقدي الذي طبع مقاربة البنك المركزي الأوروبي طوال معظم عام 2025، في وقت ارتفع فيه التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2 بالمئة في أيار، وهو أعلى مستوى له منذ أيلول 2023، مدفوعًا بقفزة بلغت 10.9 بالمئة في أسعار الطاقة.