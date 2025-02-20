البنك المركزي الأوروبي يسجل أكبر خسارة في تاريخه

وأوضح البنك المركزي الأوروبي، أن صافي خسائره في العام الماضي بلغ ما يزيد عن 7.9 مليار يورو، وهذه الخسارة هي أكبر خسارة سنوية يمنى بها البنك على مدار تاريخه منذ أكثر من 25 عاماً، وفق ما نقلته قناة (آر تي).
ومن المقرر، أن يقدم البنك المركزي الألماني تقريره السنوي الثلاثاء المقبل.
وكان البنك المركزي، تمكن في عام 2023 من تقليص خسائره إلى 1.3 مليار يورو بفضل استخدام مخصصات احتياطية بمليارات اليوروهات.
وستترك هذه الخسائر تأثيرات على البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، حيث لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي مجددا من توزيع الأرباح المعتادة.
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