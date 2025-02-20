الخميس 2025-02-20 08:41 م
 

البنك المركزي الأوروبي يسجل أكبر خسارة في تاريخه

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 20-02-2025 08:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلن البنك المركزي الأوروبي في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الخميس، أنه سجل خسائر في عام 2024، هي الأكبر وذلك للعام الثاني على التوالي.

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وأوضح البنك المركزي الأوروبي، أن صافي خسائره في العام الماضي بلغ ما يزيد عن 7.9 مليار يورو، وهذه الخسارة هي أكبر خسارة سنوية يمنى بها البنك على مدار تاريخه منذ أكثر من 25 عاماً، وفق ما نقلته قناة (آر تي).


ومن المقرر، أن يقدم البنك المركزي الألماني تقريره السنوي الثلاثاء المقبل.


وكان البنك المركزي، تمكن في عام 2023 من تقليص خسائره إلى 1.3 مليار يورو بفضل استخدام مخصصات احتياطية بمليارات اليوروهات.


وستترك هذه الخسائر تأثيرات على البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، حيث لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي مجددا من توزيع الأرباح المعتادة.

 
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