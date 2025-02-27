البنك المركزي الروسي يؤجل إطلاق الروبل الرقمي للتداول العام

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا تأجيل الإطلاق الموسع للروبل الرقمي الذي كان مقررا في 1 يوليو 2025 حتى موعد لاحق.



وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي في بيان نشر اليوم: "سننتقل إلى الإطلاق الواسع للروبل الرقمي في وقت لاحق قليلا مما كان مخططا له في البداية، وذلك بعد أن ننتهي من تجربة جميع التفاصيل في المرحلة التجريبية وننتهي من المشاورات مع البنوك حول النموذج الاقتصادي الأكثر جاذبية لعملائها. وسنتمكن لاحقا من تحديد موعد جديد للإطلاق الواسع".

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وفي يوليو 2023، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول إطلاق الروبل الرقمي في البلاد، وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية.



وبذلك أصبح "الروبل الرقمي" في روسيا الرديف الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي والافتراضي. ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي ليكون وسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات لكن لن يتسنى فتح وديعة أو الحصول على قرض به، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.



والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.