الخميس 2025-02-27 01:25 م
 

البنك المركزي الروسي يؤجل إطلاق الروبل الرقمي للتداول العام

ال
تعبيرية
الخميس، 27-02-2025 12:58 م

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا تأجيل الإطلاق الموسع للروبل الرقمي الذي كان مقررا في 1 يوليو 2025 حتى موعد لاحق.

وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي في بيان نشر اليوم: "سننتقل إلى الإطلاق الواسع للروبل الرقمي في وقت لاحق قليلا مما كان مخططا له في البداية، وذلك بعد أن ننتهي من تجربة جميع التفاصيل في المرحلة التجريبية وننتهي من المشاورات مع البنوك حول النموذج الاقتصادي الأكثر جاذبية لعملائها. وسنتمكن لاحقا من تحديد موعد جديد للإطلاق الواسع".

اضافة اعلان


وفي يوليو 2023، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول إطلاق الروبل الرقمي في البلاد، وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية.


وبذلك أصبح "الروبل الرقمي" في روسيا الرديف الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي والافتراضي. ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي ليكون وسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات لكن لن يتسنى فتح وديعة أو الحصول على قرض به، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.


والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي المركزي يطرح سندات من الخزينة الأردنية بحجم 150 مليون دينار

تايوان تتحدث عن رصد عدد قياسي من الطائرات والسفن الصينية حول الجزيرة

منوعات تايوان تسجل "رقما قياسيا" لانتهاك الصين مجالها الجوي

ال

أسواق ومال البنك المركزي الروسي يؤجل إطلاق الروبل الرقمي للتداول العام

ا

خاص بالوكيل تحويل رواتب منتفعي المعونة الوطنية إلى البنوك

ت

أخبار محلية مكافحة الأوبئة ومركز الأزمات يوقعان مذكرة تفاهم

ئ

أخبار الشركات سامسونج للإلكترونيات تحتفظ بصدارة السوق العالمية لأجهزة التلفاز للعام الـ19 على التوالي

H

فن ومشاهير تطورات الحالة الصحية للملحن عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان

المركزي يعمم على البنوك بشأن أوراق النقد والمسكوكات

اقتصاد محلي البنك المركزي يعمم على جميع البنوك في الأردن



 



الأكثر مشاهدة