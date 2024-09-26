البنك المركزي السويسري يخفض معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس

وكان هذا الخفض، الذي توقعه 30 من 32 محللاً استطلعت آراءهم رويترز، هو الخفض الثالث لمعدل الفائدة من جانب البنك الوطني السويسري في عام 2024.
ويذكر أن المركزي السويسري كان أول بنك مركزي غربي كبير يخفض معدلات الفائدة في مارس.
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