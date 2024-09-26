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البنك المركزي السويسري يخفض معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس

البنك المركزي السويسري
البنك المركزي السويسري
الخميس، 26-09-2024 12:36 م

الوكيل الإخباري - اتخذ البنك الوطني السويسري خطوة في اتجاه تخفيف السياسة النقدية للعام 2024، حيث خفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%.

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وكان هذا الخفض، الذي توقعه 30 من 32 محللاً استطلعت آراءهم رويترز، هو الخفض الثالث لمعدل الفائدة من جانب البنك الوطني السويسري في عام 2024.


ويذكر أن المركزي السويسري كان أول بنك مركزي غربي كبير يخفض معدلات الفائدة في مارس.

 

CNBC

 
gnews

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