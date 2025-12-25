البنك المركزي المصري يعود إلى سياسة خفض الفائدة

الخميس 2025-12-25 08:40 م

الخميس، 25-12-2025 07:47 م
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض الفائدة 1% مجددًا، ليعود البنك إلى سياسة خفض الفائدة.


وبحسب بيان للبنك، اليوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.

ونوّه البنك بأن هذه الخطوة تأتي انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وفي نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، عازيًا قراره إلى تقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته.

لكن قبل ذلك، في أكتوبر الماضي، خفّض البنك سعر الفائدة بنسبة 1%، وكان قد قرر في أغسطس خفضها بنسبة 2%.

وفي أبريل الماضي، بدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات، وقرر وقتها خفضها بنسبة 2.5%.

