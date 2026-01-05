البورصات الأوروبية تفتتح العام الجديد على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بدأت البورصات الأوروبية العام الجديد على موجة صعود، حيث سجّلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعات في أولى جلسات التداول ليوم الاثنين.



وتصدّر المؤشر الألماني DAX المشهد ببلوغه مستوى قياسي جديد، بعد أن تجاوز عتبة 24,800 نقطة، مسجّلا بذلك أعلى مستوى في تاريخه.

وبلغ المؤشر 24,801.35 نقطة، بزيادة نسبتها 1.13% مقارنةً بإغلاقه السابق.



كما سجّل المؤشر البريطاني FTSE 100 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.18%، ليصل إلى 9,969.30 نقطة، في حين صعد المؤشر الفرنسي CAC 40 بنسبة 0.58% مسجلا 8,242.89 نقطة.