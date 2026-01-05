البورصات الأوروبية تفتتح العام الجديد على ارتفاع

وتصدّر المؤشر الألماني DAX المشهد ببلوغه مستوى قياسي جديد، بعد أن تجاوز عتبة 24,800 نقطة، مسجّلا بذلك أعلى مستوى في تاريخه.
وبلغ المؤشر 24,801.35 نقطة، بزيادة نسبتها 1.13% مقارنةً بإغلاقه السابق.
كما سجّل المؤشر البريطاني FTSE 100 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.18%، ليصل إلى 9,969.30 نقطة، في حين صعد المؤشر الفرنسي CAC 40 بنسبة 0.58% مسجلا 8,242.89 نقطة.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تتصدر موردي القمح لمصر بواقع 7 ملايين طن
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا
-
المركزي السوري يوضح آليات التسعير والدفع بالليرة الجديدة
-
تراجع معظم أسواق الخليج مع انخفاض أسعار النفط
-
كيف تحصل على تمويل شركات ناشئة في السعودية
-
بدء استبدال العملة السورية القديمة بأخرى جديدة
-
تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا