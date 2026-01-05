الإثنين 2026-01-05 07:51 م

البورصات الأوروبية تفتتح العام الجديد على ارتفاع

ل
أرشيفية
الإثنين، 05-01-2026 06:11 م

الوكيل الإخباري- بدأت البورصات الأوروبية العام الجديد على موجة صعود، حيث سجّلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعات في أولى جلسات التداول ليوم الاثنين.

وتصدّر المؤشر الألماني DAX المشهد ببلوغه مستوى قياسي جديد، بعد أن تجاوز عتبة 24,800 نقطة، مسجّلا بذلك أعلى مستوى في تاريخه.

اضافة اعلان


وبلغ المؤشر 24,801.35 نقطة، بزيادة نسبتها 1.13% مقارنةً بإغلاقه السابق.


كما سجّل المؤشر البريطاني FTSE 100 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.18%، ليصل إلى 9,969.30 نقطة، في حين صعد المؤشر الفرنسي CAC 40 بنسبة 0.58% مسجلا 8,242.89 نقطة.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

افتتاح محطة وقود جديدة لشركة المناصير باسم محطة راس العين

أخبار الشركات افتتاح محطة وقود جديدة لشركة المناصير باسم محطة راس العين

ل

أخبار محلية مجلس مفوضي الأوراق المالية يزور هيئة النزاهة

زهير الخشمان ينعى علي أبو الراغب: السلط تفقد ابنها الأصيل .. والأردن يودّع رجلاً من رجالاته

أخبار محلية زهير الخشمان ينعى علي أبو الراغب: السلط تفقد ابنها الأصيل .. والأردن يودّع رجلاً من رجالاته

ي

أخبار محلية اتحاد شركات التأمين يدعو للتعامل مع شركات ووسطاء مرخصين

قفزة كبيرة على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثالثة

اقتصاد محلي قفزة كبيرة على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثالثة

ا

شؤون برلمانية "عمل الأعيان" تطلع على مخرجات الدراسة الإكتوارية للضمان

تعبيرية

أخبار محلية بلدية بني عبيد تطرح عطاء تعبيد شوارع

ل

طب وصحة تحذير علمي: أدوية شائعة للسكري قد تفاقم المرض مع الاستخدام المطول



 




الأكثر مشاهدة