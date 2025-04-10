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البورصات العربية تصعد بقوة بعد جلسة تاريخية لـ"وول ستريت"

ب
أرشيفية
 
الخميس، 10-04-2025 12:58 م

الوكيل الإخباري- سجلت الأسواق العربية مكاسب قوية اليوم الخميس بعد جلسة تاريخية لبورصة "وول ستريت" أمس الأربعاء في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات.

وفيما يلي المستوى المسجل لأبرز الأسواق العربية في تمام الساعة 12:12 بتوقيت موسكو:

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البورصة السعودية: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 3.24% إلى 11456.71 نقطة.
بورصة دبي: صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.83% إلى 4982.28 نقطة.
بورصة أبو ظبي: زاد مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.95% إلى 9151.96 نقطة.
بورصة قطر: ارتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 1.91% إلى 10093.18 نقطة.
بورصة الكويت: صعد مؤشر البورصة بنسبة 1.42% إلى 7144.30 نقطة.
البورصة المصرية: ارتفع مؤشر بورصة القاهرة EGX 30 بنسبة 2.05% إلى 30697.54 نقطة.


وأغلقت مؤشرات بورصة "وول ستريت" في جلسة أمس الأربعاء على مكاسب قوية وتاريخية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا مؤقتا للرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على العديد من الدول.


وخففت الخطوة من قلق الأسواق بشأن تداعيات السياسة التجارية الأمريكية الجديدة، وجاء الارتفاع على الرغم من رفع ترامب الرسوم على الواردات الصينية إلى 125% ردا على إعلان الصين رفع التعريفات إلى 84% على السلع الأمريكية.


وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 7.87% إلى 40608.45 نقطة. وارتفع المؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 9.52% إلى 5456.90 نقطة، وحقق المؤشر في تعاملات الأربعاء أعلى مكاسب يومية منذ عام 2001.


وزاد المؤشر "ناسداك" (المؤشر التكنولوجي) بنسبة 12.16% إلى 17124.97 نقطة، وحقق المؤشر في تعاملات أمس أعلى مكاسب يومية منذ عام 2001.

 

RT

 
gnews

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