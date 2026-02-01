الأحد 2026-02-01 01:20 ص

البيتكوين أقل من 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2025

الأحد، 01-02-2026 12:17 ص

الوكيل الإخباري- انخفض سعر البيتكوين أثناء التداول لأقل من 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ 11 أبريل 2025، وفقا لبيانات منصة "Binance".

وأشارت البيانات إلى أنه اعتبارا من الساعة 08:00 مساء بتوقيت موسكو، كان البيتكوين منخفضا بنسبة 3.99% عند مستوى 79,402 ألف دولار.

وبحلول الساعة 08:30 مساء بتوقيت موسكو، كان البيتكوين عند مستوى 79.1 ألف دولار (-5.05%).

يذكر أن منصة "بينانس"، تعد أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول.


RT

 
 


