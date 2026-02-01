البيتكوين أقل من 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2025

وأشارت البيانات إلى أنه اعتبارا من الساعة 08:00 مساء بتوقيت موسكو، كان البيتكوين منخفضا بنسبة 3.99% عند مستوى 79,402 ألف دولار.
وبحلول الساعة 08:30 مساء بتوقيت موسكو، كان البيتكوين عند مستوى 79.1 ألف دولار (-5.05%).
يذكر أن منصة "بينانس"، تعد أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول.
