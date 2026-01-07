البيتكوين المفقود.. هل تخفي فنزويلا 60 مليار دولار في خزينتها الرقمية؟

الوكيل الإخباري- بعد الإطاحة بمادورو، يعتقد الخبراء أن فنزويلا قد تحتفظ سراً باحتياطيات كبيرة من البيتكوين تم بناؤها في ظل العقوبات، مما يثير تساؤلات حول عمليات المصادرة والبيع والصدمات المحتملة لأسواق العملات المشفرة العالمية.



رغم أن الأنظار العالمية اتجهت إلى احتياطيات النفط الفنزويلية بعد اعتقال مادورو، إلا أن خبراء يقولون إن البلاد قد تمتلك أيضاً أصلاً قيماً آخر أقل وضوحاً بكثير، ألا وهو البيتكوين.



يُعتقد أن فنزويلا تمتلك كمية كبيرة من هذه العملة الرقمية، قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وفقاً لخبراء تحدثوا إلى قناة CNBC، إلا أن الرقم الدقيق لا يزال غير مؤكد إلى حد كبيروفق timesnownews.



قال غي غوميز، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أورانج بي تي سي، وهي شركة متخصصة في البيتكوين مقرها أمريكا اللاتينية: "من المنطقي جداً افتراض أن فنزويلا كانت لديها استثمارات كبيرة في البيتكوين. ونظراً لاستبعادها من النظام المالي العالمي، فمن المحتمل أنها كانت تحتفظ بالذهب والبيتكوين وبعض الدولارات في خزائنها".



ويضيف: فرضت العقوبات الأمريكية لسنوات قيوداً مشددة على وصول فنزويلا إلى الأسواق المالية الدولية، وللتحايل على هذه القيود، يرجح الخبراء أن نظام مادورو قد جرب العملات المشفرة.



استحالة تحديد حجم البيتكوين



إن طبيعة البيتكوين اللامركزية والخاصة تجعل من شبه المستحيل تحديد حجم ما قد تمتلكه الدولة أو مكان تخزين هذه الأصول.



تزايدت التكهنات بعد أن زعم موقع "بروجكت بريزن" الرقمي، نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن فنزويلا قد تمتلك ما يصل إلى 60 مليار دولار من عملة البيتكوين، ولم يتم تأكيد هذا الرقم من خلال تحليل سلسلة الكتل (البلوك تشين).



أكبر حائزي البيتكوين الحكوميين



في المقابل، تُقدّر Bitcointreasuries.net حيازات فنزويلا من البيتكوين بـ 240 بيتكوين فقط، بقيمة تُقارب 22 مليون دولار، استنادًا إلى بيانات بلوك تشين من جهات خارجية.



ومع ذلك، لا يزال هذا يُصنّف فنزويلا ضمن أكبر حائزي البيتكوين الحكوميين على مستوى العالم، مع أن الخبراء يُحذّرون من ضرورة التعامل مع جميع هذه التقديرات بحذر.



بحسب غوميز، من المرجح أن أي عملة بيتكوين تحتفظ بها فنزويلا موزعة على آلاف المحافظ التي يسيطر عليها مسؤولون عسكريون وشخصيات سياسية نافذة، مما يجعل تتبعها أمراً في غاية الصعوبة.



تاريخ طويل مع العملات المشفرة



تتمتع فنزويلا بتاريخ طويل مع العملات المشفرة. فقد أطلقت عملة "بيترو" المدعومة من الدولة في عام 2018، والتي فشلت في نهاية المطاف وتم إيقافها في عام 2024.



كما شنت السلطات حملة صارمة على تعدين البيتكوين، حيث ألقت القبض على المعدنين وصادرت الأصول قبل حظر هذه الممارسة تمامًا.



مصير مجهول



يقول سيباستيان بيدرو بيا، رئيس شركة ريزيرف وان ومديرها التنفيذي للاستثمار: "عندما يحدث تغيير فوضوي في النظام، تصبح أصول ذلك البلد غير مستقرة".



وأضاف بيا أن السلطات الأمريكية قد تصادر أيضاً عملات بيتكوين مرتبطة بمسؤولين فنزويليين خاضعين للعقوبات، وقال: "عندما يفعلون ذلك، يمكن أن تذهب هذه العملات مباشرة إلى الخزانة الأمريكية".



قد يكون لمخزون البيتكوين المحتمل في فنزويلا آثار متتالية على أسواق العملات المشفرة العالمية.

