"البيتكوين" دون مستوى 92 ألف دولار

وتم تداول عملة "البيتكوين"، بحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، عند 91680.19 دولار، بانخفاض بنسبة 0.25%.
ويأتي الانخفاض بعدما كانت عملة "البيتكوين" قد سجلت أمس الاثنين مستوى 92379.83 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك" المتخصصة في متابعة العملات المشفرة.
وشهدت عملة "البيتكوين" ارتفاعا صاروخيا بعد فوز دونالد ترامب بسباق الرئاسة في الولايات المتحدة، إلا أنها انخفضت نهاية الأسبوع الماضي في ظل موجة بيع لجني المكاسب.
وكان الرئيس الأمريكي السابق والفائز بالانتخابات الرئاسية دونالد ترامب قد تعهد في وقت سابق بدعم قطاع الأصول الرقمية والمشفرة، وتتوقع الأسواق أن يستفيد قطاع العملات المشفرة من بيئة تنظيمية مواتية خلال رئاسة ترامب.
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