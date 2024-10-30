البيتكوين يتجاوز 72 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة عملة البيتكوين الرقمية منذ 8 أبريل المنصرم إلى 72 ألف دولار للمرة الأولى، وفقا لبيانات منصة "Binance".



واعتبارا من الساعة 18:26 بتوقيت موسكو (15:26 بتوقيت غرينتش)، تسارعت عملة البيتكوين في نموها، وبلغت قيمتها 72,096 ألف دولار.

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وجاء الارتفاع بزيادة الطلب من قبل المستثمرين مع تقدم الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في في استطلاعات الرأي على منافسته الديمقراطية في الانتخابات المقبلة.



ويعد ترامب من الداعمين للعملات المشفرة، وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي السابق بأن الولايات المتحدة يجب أن تقود صناعة العملات المشفرة قبل أن تقوم الصين والدول الأخرى بذلك.