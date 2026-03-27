البيتكوين يتراجع 3% وسط مخاوف جيوسياسية متصاعدة

وسجلت منصة Binance، أكبر بورصات العملات المشفرة من حيث حجم التداول، انخفاضا بلغ 3.15% خلال أربع وعشرين ساعة، ليستقر عند 68,614.13 دولارا.
فيما أشارت بيانات بوابة CoinMarketCap، التي ترصد متوسط الأسعار عبر أكثر من 20 بورصة، إلى تراجع مماثل بنسبة 3.18% لتبلغ في المتوسط 68,571.35 دولارا، وذلك خلال الفترة ذاتها.
وحذر جيمس هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول Tesseract، في تصريح لوكالة "بلومبيرغ" من أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال الانسحاب المفاجئ للمستثمرين من السوق فور صدور أي أنباء سلبية، مستنتجا أن حدة التقلبات ستتصاعد لا محالة مع اقتراب نهاية الأسبوع.
ورجح أندريا كوبيليتش، رئيس قسم تداول المشتقات المالية في بنك AMINA، أن يختبر مستوى الدعم عند 68,500 دولار مجددا في حال تعثّرت المفاوضات.
وتترقب الأسواق المالية الرقمية باهتمام بالغ مستجدات المشهد الجيوسياسي خلال الساعات المقبلة، في ظل إجماع المحللين على أن نهاية الأسبوع ستكون محورية في تحديد الاتجاه القريب لسعر البيتكوين.
-
أخبار متعلقة
-
النفط يتراجع ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أشهر
-
الذهب يرتفع رغم تكبده خسائر للأسبوع الرابع
-
أسعار الذهب تتأرجح على وقع مفاوضات التهدئة في الشرق الأوسط
-
اليابان تعلن بدء الإفراج عن جزء من احتياطها النفطي
-
تعرف على أسعار الذهب عالميا الخميس
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
حكومات آسيا في حالة تأهب قصوى لمواجهة صدمة الطاقة
-
إقبال واسع من دول جنوب شرق آسيا على موارد الطاقة الروسية