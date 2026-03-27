البيتكوين يتراجع 3% وسط مخاوف جيوسياسية متصاعدة

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات التداول الصادرة صباح الجمعة تراجعا حادا في قيمة العملة المشفرة الأولى عالميا البيتكوين، إذ انخفض سعرها بأكثر من 3% ليستقر عند مستوى 68,571 دولارا.



وسجلت منصة Binance، أكبر بورصات العملات المشفرة من حيث حجم التداول، انخفاضا بلغ 3.15% خلال أربع وعشرين ساعة، ليستقر عند 68,614.13 دولارا.

فيما أشارت بيانات بوابة CoinMarketCap، التي ترصد متوسط الأسعار عبر أكثر من 20 بورصة، إلى تراجع مماثل بنسبة 3.18% لتبلغ في المتوسط 68,571.35 دولارا، وذلك خلال الفترة ذاتها.



وحذر جيمس هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول Tesseract، في تصريح لوكالة "بلومبيرغ" من أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال الانسحاب المفاجئ للمستثمرين من السوق فور صدور أي أنباء سلبية، مستنتجا أن حدة التقلبات ستتصاعد لا محالة مع اقتراب نهاية الأسبوع.



ورجح أندريا كوبيليتش، رئيس قسم تداول المشتقات المالية في بنك AMINA، أن يختبر مستوى الدعم عند 68,500 دولار مجددا في حال تعثّرت المفاوضات.