الجمعة 2026-03-27 01:40 م

البيتكوين يتراجع 3% وسط مخاوف جيوسياسية متصاعدة

تعبيرية
 
الجمعة، 27-03-2026 12:22 م

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات التداول الصادرة صباح الجمعة تراجعا حادا في قيمة العملة المشفرة الأولى عالميا البيتكوين، إذ انخفض سعرها بأكثر من 3% ليستقر عند مستوى 68,571 دولارا.

وسجلت منصة Binance، أكبر بورصات العملات المشفرة من حيث حجم التداول، انخفاضا بلغ 3.15% خلال أربع وعشرين ساعة، ليستقر عند 68,614.13 دولارا.

فيما أشارت بيانات بوابة CoinMarketCap، التي ترصد متوسط الأسعار عبر أكثر من 20 بورصة، إلى تراجع مماثل بنسبة 3.18% لتبلغ في المتوسط 68,571.35 دولارا، وذلك خلال الفترة ذاتها.


وحذر جيمس هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول Tesseract، في تصريح لوكالة "بلومبيرغ" من أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال الانسحاب المفاجئ للمستثمرين من السوق فور صدور أي أنباء سلبية، مستنتجا أن حدة التقلبات ستتصاعد لا محالة مع اقتراب نهاية الأسبوع.


ورجح أندريا كوبيليتش، رئيس قسم تداول المشتقات المالية في بنك AMINA، أن يختبر مستوى الدعم عند 68,500 دولار مجددا في حال تعثّرت المفاوضات.


وتترقب الأسواق المالية الرقمية باهتمام بالغ مستجدات المشهد الجيوسياسي خلال الساعات المقبلة، في ظل إجماع المحللين على أن نهاية الأسبوع ستكون محورية في تحديد الاتجاه القريب لسعر البيتكوين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عربي ودولي عاجل الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عبور سيواجه بإجراءات صارمة

عربي ودولي مجلس الأمن يعقد الجمعة جلسة مغلقة بشأن إيران بطلب من روسيا

أخبار محلية اعلان هام للمزارعين بعد فيضان عدد من السدود

أسواق ومال النفط يتراجع ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أشهر

أخبار محلية هام من الغذاء والدواء حول زيت الزيتون المستورد

أسواق ومال الذهب يرتفع رغم تكبده خسائر للأسبوع الرابع

عربي ودولي إيران : لن نوقف الحرب قبل ضمان الردع



 




الأكثر مشاهدة