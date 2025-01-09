"البيتكوين" ينخفض إلى أدنى مستوى في نحو 10 أيام

وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت موسكو، تراجعت عملة "البيتكوين" بنحو 2% إلى 92981.50 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك" (coindesk)، المعني بشؤون العملات المشفرة.
ويأتي الانخفاض في ظل موجة بيع تشهدها الأسواق، بعد أن صعدت عملة "البيتكوين" في الفترة الماضية إلى مستويات تاريخية.
وخلال العام الماضي ارتفع سعر العملة الرقمية الأكثر شيوعا بأكثر من الضعف حيث ارتفعت قيمتها في ديسمبر الماضي إلى أكثر من 100 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها.
روسيا اليوم
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