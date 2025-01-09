الخميس 2025-01-09 01:24 م
 

"البيتكوين" ينخفض إلى أدنى مستوى في نحو 10 أيام

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 09-01-2025 12:06 م
الوكيل الإخباري-  انخفضت عملة "البيتكوين"، في تعاملات اليوم الخميس، دون مستوى 93 ألف دولار، للمرة الأولى منذ نهاية ديسمبر الماضي.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت موسكو، تراجعت عملة "البيتكوين" بنحو 2% إلى 92981.50 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك" (coindesk)، المعني بشؤون العملات المشفرة.

ويأتي الانخفاض في ظل موجة بيع تشهدها الأسواق، بعد أن صعدت عملة "البيتكوين" في الفترة الماضية إلى مستويات تاريخية.

وخلال العام الماضي ارتفع سعر العملة الرقمية الأكثر شيوعا بأكثر من الضعف حيث ارتفعت قيمتها في ديسمبر الماضي إلى أكثر من 100 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها.

روسيا اليوم
 
gnews

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