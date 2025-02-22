البيت الأبيض: واشنطن تعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة

الوكيل الإخباري- أكد البيت الأبيض أنه من المرجح أن تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة اعتبارا من 2 أبريل.



وأشار البيت الأبيض إلى أن "دونالد ترامب قال إنه من المرجح أن تدخل الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات الأجنبية حيز التنفيذ في الثاني من أبريل لأنه لا يريد الإعلان عنها في يوم كذبة أبريل".

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وأضاف البيت الأبيض أنه "علاوة على ذلك، فإن التأخير ليوم واحد فقط من شأنه أن يكلف الكثير من المال، كما أوضح ترامب".



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن "الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على السيارات المستوردة ستبلغ حوالي 25%، بحلول 2 أبريل".