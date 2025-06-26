التجارة البينية لدول "بريكس" تتجاوز تريليون دولار

وجاء في تصريحات دميترييف على قناته في "تيليغرام": "وصلت التجارة البينية لدول "بريكس" إلى تريليون دولار. هذا حاجز هام يؤكد تعزيز الروابط الاقتصادية ونمو دور المجموعة في تشكيل هيكل جديد للاقتصاد العالمي. نواصل تعزيز الروابط التجارية، بما في ذلك من خلال مجلس أعمال "بريكس"، تنفيذا لتكليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
يأتي هذا الإعلان بعد دعوة الرئيس بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الشركاء الدوليين لروسيا، بما فيهم أعضاء "بريكس"، للمساهمة في تشكيل نموذج عالمي جديد للنمو الاقتصادي. وأشار بوتين إلى ضرورة استبدال الآليات القديمة لعصر العولمة وهيمنة الغرب بمنظومة اقتصادية أكثر إنصافا.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ سنوات
-
النحاس يواصل المكاسب وارتفاع أسعار المعادن باستثناء الحديد
-
الدين العام الفرنسي يتخطى الـ 3.3 تريليون يورو في مطلع 2025
-
مؤشر نيكاي الياباني يرتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر
-
اليوان الصيني وأسهم الصين بأعلى مستوى في 7 أشهر
-
أسعار النفط تواصل الصعود بدعم من تراجع المخزونات الأميركية
-
الذهب يحلق مرة أخرى عالمياً والدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته
-
تأرجح مؤشرات الأسهم الأميركية