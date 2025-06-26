التجارة البينية لدول "بريكس" تتجاوز تريليون دولار

الوكيل الإخباري- أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف عن رقم ضخم بلغته التجارة البينية بين دول "بريكس".



وجاء في تصريحات دميترييف على قناته في "تيليغرام": "وصلت التجارة البينية لدول "بريكس" إلى تريليون دولار. هذا حاجز هام يؤكد تعزيز الروابط الاقتصادية ونمو دور المجموعة في تشكيل هيكل جديد للاقتصاد العالمي. نواصل تعزيز الروابط التجارية، بما في ذلك من خلال مجلس أعمال "بريكس"، تنفيذا لتكليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



يأتي هذا الإعلان بعد دعوة الرئيس بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الشركاء الدوليين لروسيا، بما فيهم أعضاء "بريكس"، للمساهمة في تشكيل نموذج عالمي جديد للنمو الاقتصادي. وأشار بوتين إلى ضرورة استبدال الآليات القديمة لعصر العولمة وهيمنة الغرب بمنظومة اقتصادية أكثر إنصافا.

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