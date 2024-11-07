التجارة بين روسيا والصين تواصل نموها

وصدرت الصين في الفترة المشمولة بالتقرير ضائع بقيمة 94.142 مليار دولار إلى روسيا بزيادة قدرها 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
بالمقابل زادت صادرات روسيا إلى الصين في الفترة نفسها بنسبة 1.1% إلى 108.069 مليار دولار، بحسب بيانات صدرت اليوم الخميس عن الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية.
وفيما يتعلق بشهر أكتوبر 2024 وحده، أشارت البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ الشهر الماضي 21.795 مليار دولار، صدرت روسيا بضائع إلى الصين بقيمة 10.790 مليار دولار، فيما استوردت روسيا بضائع من الصين 11.004 مليار دولار.
وتربط موسكو وبكين علاقات استراتيجية، حيث يعمل البلدان على تعزيزها في جميع المجالات وخاصة في الطاقة والتجارة، ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة الثنائية بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.
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