التضخم في الولايات المتحدة يتسارع بأعلى وتيرة منذ 2022

الجمعة، 10-04-2026 06:37 م

الوكيل الإخباري-  تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر آذار الماضي بأعلى وتيرة له منذ أربع سنوات، تزامنًا مع ارتفاع قوي سجلته أسعار البنزين بسبب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بشهر شباط الماضي، مدفوعًا بشكل أساسي بالقفزة الكبيرة في أسعار الوقود نتيجة تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب على إيران، وفق ما أورد موقع (بلومبرغ) الاقتصادي اليوم الجمعة.


وعلى أساس سنوي، صعد معدل التضخم إلى 3.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2024.


وأوضحت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن الارتفاع الكبير في أسعار البنزين كان المسؤول عن نحو ثلاثة أرباع الزيادة الشهرية في المؤشر.


في المقابل، سجلت الأسعار الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة ارتفاعًا أكثر اعتدالا بلغ 0.2 بالمئة.


وتشير هذه الأرقام إلى أن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بدأت تنعكس بسرعة على الاقتصاد الأمريكي، مما يزيد من الضغوط على الأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.


كما بدأ المستهلكون يشعرون بزيادة أسعار الوقود، في حين حذرت شركات نقل وخدمات، مثل دلتا للطيران وخدمة البريد الأمريكية من احتمالية رفع الأسعار مستقبلا.


وشهدت أسعار السلع والخدمات خارج قطاع الطاقة زيادات محدودة في آذار الماضي، حيث ارتفعت السلع الأساسية بنسبة 0.1 بالمئة فقط، فيما تراجعت أسعار السيارات المستعملة والغذاء، كذلك ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2 بالمئة، مدفوعة بزيادة أسعار تذاكر الطيران، كما صعدت تكاليف السكن بنسبة 0.3 بالمئة.

 
 


المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي

عربي ودولي رويترز: المرشد الأعلى الإيراني الجديد يعاني جروحا وتشوهات حادة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

عربي ودولي قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

هدنة بين روسيا وأوكرانيا بمناسبة عيد الفصح

عربي ودولي هدنة بين روسيا وأوكرانيا بمناسبة عيد الفصح

نيوزيلندا

عربي ودولي نيوزيلندا تتأهب لإعصار فايانو وتصدر أوامر بإجلاء سكان الجزيرة الشمالية

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

اقتصاد محلي تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

البقاء لله

الوفيات وفيات السبت 11-4-2026

6 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مخيم البريج وخان يونس

فلسطين 6 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مخيم البريج وخان يونس

واشنطن وطهران على طاولة المحادثات في إسلام آباد وسط توقعات متواضعة

عربي ودولي واشنطن وطهران على طاولة المحادثات في إسلام آباد وسط توقعات متواضعة



 




