التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى 3% خلال نيسان

الوكيل الإخباري- قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3 بالمئة في نيسان، متأثراً بتداعيات حرب إيران على سلاسل الإمدادات.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس، عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، نما مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 0.1 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.


وكان التضخم في منطقة اليورو سجل 2.6 بالمئة في آذار، و1.9 بالمئة في شباط، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).


وتأتي البيانات الصادرة اليوم قبيل ساعات من قرار المركزي الأوروبي بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بالتثبيت.

 
 


