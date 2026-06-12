التفاؤل بإنهاء حرب إيران يدفع الأسهم الآسيوية لتحقيق مكاسب قوية

وقد قفز مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان، بنسبة 3.1 بالمئة اليوم الجمعة مسجلاً أكبر ارتفاع له في شهرين، مدفوعاً بارتفاع مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 7.7 بالمئة، وهو مؤشر رئيسي للاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقا لوكالة (بلومبرغ) .
وصعد مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 1 بالمئة، وزاد مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 1.3 بالمئة.
في اليابان، سجل مؤشر الأسهم نيكاي قفزة تجاوزت 4 بالمئة خلال جلسة الجمعة، مدفوعاً بعمليات شراء واسعة بعد تزايد الآمال في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.
وارتفع المؤشر في التعاملات المبكرة بنسبة 4.4 بالمئة قبل أن يقلص مكاسبه لاحقاً، ليصعد بنسبة 3.8 بالمئة عند مستوى 66,658.59 نقطة، مع استقرار مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عند 2.06 بالمئة إلى 3,909.14 نقطة.
وقاد قطاع التكنولوجيا موجة الارتفاع داخل السوق الياباني، مع صعود قوي لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية.
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