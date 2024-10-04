التوتر بالمنطقة يحلق بأسعار الذهب عالميا

هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2662.50 دولار للأونصة ، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وحقق الذهب حتى الآن مكاسب أسبوعية بـنسبة 0.2 بالمئة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.17 دولار للأونصة وارتفعت بنحو 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
هذا وقفز البلاتين بـ 1.1 بالمئة إلى 1001.79 دولار، وارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1013.46 دولار.
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