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الجزائر تحيي مشروعا استراتيجيا حيويا

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أرشيفية
الأحد، 01-12-2024 03:49 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المجمع النفطي الجزائري "سوناطراك" اتخذ خطوات جديدة لإحياء مشروع استراتيجي في حاسي مسعود بولاية ورقلة.

وأوضحت صحيفة "آل كونفيدونسيال" أن "مفاوضات جمعت شركة سوناطراك بالشركة الإسبانية تيكنيكاس، لإنجاز مشروع مصفاة لتكرير النفط في حاسي مسعود، تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار".

وأشارت إلى أن الشركة الصينية "سينوباك" ستكون مشاركة في انجاز هذا المشروع بحكم الشراكة الموقعة بينها وبين المجمع الإسباني شهر سبتمبر 2023.

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ويعتبر مشروع حاسي مسعود استراتيجيا للحكومة الجزائرية، حيث تسعى من خلاله إلى زيادة الإنتاج من مشتقات النفط لتلبية الطلب المتزايد.


ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المنشأة الجديدة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية خمسة ملايين طن، في غضون 65 شهرا، في حين ستبدأ وحدات التكرير الأولية العمل في نهاية عام 2027.


RT

 
gnews

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