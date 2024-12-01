الجزائر تحيي مشروعا استراتيجيا حيويا

وأوضحت صحيفة "آل كونفيدونسيال" أن "مفاوضات جمعت شركة سوناطراك بالشركة الإسبانية تيكنيكاس، لإنجاز مشروع مصفاة لتكرير النفط في حاسي مسعود، تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار".
وأشارت إلى أن الشركة الصينية "سينوباك" ستكون مشاركة في انجاز هذا المشروع بحكم الشراكة الموقعة بينها وبين المجمع الإسباني شهر سبتمبر 2023.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المنشأة الجديدة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية خمسة ملايين طن، في غضون 65 شهرا، في حين ستبدأ وحدات التكرير الأولية العمل في نهاية عام 2027.
-
أخبار متعلقة
-
هل ستنخفض قيمة الدولار الأمريكي أكثر في الربع الرابع؟
-
الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي
-
تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3% في تشرين الثاني
-
ارتفاع الإسترليني أمام الدولار
-
الذهب يتجه عالمياً لأكبر انخفاض شهري في أكثر من عام
-
ارتفاع معدل التضخم مجددا في ألمانيا خلال نوفمبر الجاري
-
الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار ويتجه لتسجيل أسوأ أداء في 14 شهرا
-
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع