الجزائر تعيد تشغيل منشأة حيوية

الوكيل الإخباري- أعادت الجزائر، أمس الأربعاء، بشكل جزئي تشغيل محطة لتحلية مياه البحر في العاصمة، التي توقفت عن العمل الثلاثاء الماضي إثر نشوب حريق.



وجاء ذلك بحسب ما أعلنته شركة "سوناطراك" للطاقة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك".

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وقالت الشركة إن فرق التدخل والصيانة تمكنت من إعادة التشغيل الجزئي للمحطة بنسبة 50% من قدرتها الإنتاجية مما سمح بعدم انقطاع التموين بالمياه.



ووفقا للبيان الشركة فقد توقفت محطة التحلية عن العمل نتيجة حادث أدى إلى نشوب حريق في واحدة من الخلايا الكهربائية.