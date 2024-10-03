الخميس 2024-10-03 12:35 م
 

الجزائر تعيد تشغيل منشأة حيوية

محطة التحلية
محطة التحلية
الخميس، 03-10-2024 10:56 ص

الوكيل الإخباري- أعادت الجزائر، أمس الأربعاء، بشكل جزئي تشغيل محطة لتحلية مياه البحر في العاصمة، التي توقفت عن العمل الثلاثاء الماضي إثر نشوب حريق.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنته شركة "سوناطراك" للطاقة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك".

اضافة اعلان


وقالت الشركة إن فرق التدخل والصيانة تمكنت من إعادة التشغيل الجزئي للمحطة بنسبة 50% من قدرتها الإنتاجية مما سمح بعدم انقطاع التموين بالمياه.

ووفقا للبيان الشركة فقد توقفت محطة التحلية عن العمل نتيجة حادث أدى إلى نشوب حريق في واحدة من الخلايا الكهربائية.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

عناصر من حزب الله

عربي ودولي حزب الله يتصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

من المصدر

أخبار محلية تجهيز مبان أمنية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

تعبيرية

طب وصحة عند الشعور بالجوع قبل النوم.. 8 وجبات خفيفة يمكن تناولها

تعبيرية

طب وصحة 4 أعراض مزعجة لجفاف السائل الزلالي من الركبة!

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي الأونروا و"العدل الدولية" وغوتيريش من بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام هذا العام

أسمدة

أسواق ومال أسعار الغاز تجبر بولندا على تصدير الأسمدة الروسية إلى أوكرانيا

أمير قطر

عربي ودولي أمير قطر: ما يجري في المنطقة إبادة جماعية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية عقد الاجتماع السنوي لمسؤولي كشافة التربية والتعليم



 

الأكثر مشاهدة