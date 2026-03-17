الثلاثاء 2026-03-17 06:50 م

الجفاف الأمريكي واضطراب الإمدادات يدفعان القمح للصعود

الثلاثاء، 17-03-2026 10:59 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح اليوم الثلاثاء بعد نتائج أظهرت تدهور محصول فصل الشتاء في جنوب الولايات المتحدة، ومخاوف تعطل إمدادات الأسمدة من الخليج.اضافة اعلان


وأظهر مسح حالة المحاصيل للأسبوع المنتهي في 15 مارس الحالي، الذي نشرته وزارة الزراعة الأمريكية مساء أمس، انخفاضًا في محاصيل القمح المصنفة حالتها جيدة أو ممتازة في كانساس وأوكلاهوما في الولايات المتحدة، وزيادة في المحاصيل المصنفة حالتها سيئة أو سيئة جدًا.

وتوقعت شركة "فايسالا إكس ويذر" أن يؤدي المزيد من الجفاف هذا الأسبوع إلى تفاقم نقص الرطوبة في سهول حزام القمح.

وقال دينيس فوزنيسنسكي، خبير الاقتصاد الزراعي في مجموعة "كومنولث بنك أوف أستراليا" المصرفية، إن مساحة أراضي زراعة القمح الشتوي في الولايات المتحدة التي تعاني من الجفاف هذا الموسم زادت مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مما قد يؤثر سلبًا على العرض ويرفع الأسعار.

كما أدت حالة عدم اليقين بشأن مدة استمرار الحرب في الخليج، التي عرقلت إلى حد كبير إمدادات الأسمدة القادمة من دول الخليج عبر مضيق هرمز، إلى ترك المزارعين في جميع أنحاء العالم في حيرة من أمرهم بشأن موعد انتهاء نقص الإمدادات، بحسب فوزنيسنسكي.

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 0.80% إلى 6.02 دولار للبوشل (البوشل يعادل نحو 27 كيلوغرامًا)، وقبل ذلك من التعاملات سجلت العقود ارتفاعًا بنسبة 1.7%.

روسيا اليوم
 
 


