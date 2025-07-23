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الجنيه الإسترليني يتجاوز حاجز 1.35 دولار

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أرشيفية
 
الأربعاء، 23-07-2025 07:07 م

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي، متجاوزاً حاجز الـ1.35 دولار.

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وبحسب بيانات الأسواق المالية البريطانية، بلغ سعر صرف الإسترليني 1.35746 دولار بارتفاع نسبته 0.50 بالمئة، كما ارتفع الإسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو)، إذ بلغ سعره 1.15636 يورو، مسجلاً صعوداً بنسبة 0.46 بالمئة.

 

بترا

 
 
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