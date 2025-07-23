الجنيه الإسترليني يتجاوز حاجز 1.35 دولار

وبحسب بيانات الأسواق المالية البريطانية، بلغ سعر صرف الإسترليني 1.35746 دولار بارتفاع نسبته 0.50 بالمئة، كما ارتفع الإسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو)، إذ بلغ سعره 1.15636 يورو، مسجلاً صعوداً بنسبة 0.46 بالمئة.
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