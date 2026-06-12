الجنيه الإسترليني يتراجع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

وتراجع الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.01% ليصل إلى 1.34161 دولار، كما انخفض أمام اليورو بنسبة 0.02% ليسجل 1.15841 يورو.
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