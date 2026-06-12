الجمعة 2026-06-12 01:14 م

الجنيه الإسترليني يتراجع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني يتراجع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو
الجنيه الإسترليني يتراجع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو
 
الجمعة، 12-06-2026 12:38 م
الوكيل الإخباري-  شهد الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، تراجعا محدودا أمام كل من الدولار الأميركي واليورو، وفقا لتقارير مراكز المال البريطانية.اضافة اعلان


وتراجع الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.01% ليصل إلى 1.34161 دولار، كما انخفض أمام اليورو بنسبة 0.02% ليسجل 1.15841 يورو.
 
 


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