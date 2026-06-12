الجنيه الإسترليني يتراجع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو

12:38 م

الوكيل الإخباري- شهد الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، تراجعا محدودا أمام كل من الدولار الأميركي واليورو، وفقا لتقارير مراكز المال البريطانية. اضافة اعلان





وتراجع الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.01% ليصل إلى 1.34161 دولار، كما انخفض أمام اليورو بنسبة 0.02% ليسجل 1.15841 يورو.









